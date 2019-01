Babynamen Meghan en Kjeld rukken op

Uit de jaarlijkse publicatie van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat Emma en Levi op twee komen, Sophie en Finn op drie, Tess en Sem op vier.

De top vijf wordt afgesloten met Zoë voor de meisjes en Noah voor de jongens.

Top 20

De top 20 voor jongens gaat verder met Daan op zes, dan Luuk, Bram, Mees, Milan, Liam, James, Jesse Thomas, Noud, Sam, Adam, Benjamin, Max en Lars.

De top 20 voor meisjes gaat verder met Mila op zes en dan Anna, Sara, Eva, Noor, Nora, Evi, Saar, Lotte, Lieke, Yara, Olivia, Liv, Lauren en Nova op twintig.

In 2018 werden maar liefst 797 Julia's geboren, en 681 Lucassen. Een jaar eerder stonden Emma en Noah nog nummer één.

Provinciaal

Per provincie zijn er opvallende verschillen. Zo komt de koploper onder de jongens, Lucas, niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. In de laatste twee provincies en Friesland was tevens Lieke de meest gegeven meisjesnaam. Net als vorig jaar werd in Zeeland een jongen het vaakst Jan genoemd.

Check hier je eigen favoriete jongensnaam! En natuurlijk ook de meisjesnamen.

Celebs

Veel opvallende vernoemingen naar bekende mensen lijken er niet te staan. Opvallend is Meghan, van nul in 2016 naar 27 in 2018. Lieke, van de voetbalster Lieke Martens steeg van 26 naar 15 in 2 jaar. Kjeld, van de schaatser, werd in 2018 47 keer vernoemd en in 2016 nul keer.