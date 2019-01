Maduro: VS wil oliebedrijf Citgo stelen

„De Verenigde Staten hebben vandaag besloten de weg in te slaan om Citgo te stelen van Venezuela”, zei Maduro in een televisietoespraak terwijl hij de uit de VS teruggehaalde diplomaten welkom heette. „PDVSA zal juridische, politieke, operationele en commerciële maatregelen nemen om de belangen van Venezuela in de VS te beschermen.”

De VS hebben maandag sancties ingevoerd tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA en de centrale bank van Venezuela. Hiermee willen ze de druk op het regime van president Maduro vergroten.

Tankers

Oliebedrijf PDVSA wil dat klanten die met olietankers ruwe olie komen ophalen bestemd voor de VS eerst betalen voordat ze vertrekken, meldt persbureau Reuters volgens drie bronnen. „Ze laten geen tankers die bestemd zijn voor Valero, Citgo en Chevron uit de havens van Venezuela vertrekken als ze niet vooraf hebben betaald”, zei een van de bronnen.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, had bepaald dat er geen geld naar het Maduro-regime mag vloeien. De betalingen aan PDVSA zullen in plaats daarvan worden bewaard op geblokkeerde Amerikaanse rekeningen.

