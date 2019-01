Massale fraude met huurwoningen

Dat meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Afgelopen jaar is bij honderden corporatiewoningen woonfraude ontdekt en in 821 gevallen werden de huurcontracten ontbonden. Belangrijkste vorm van woonfraude is volgens de federatie illegale onderhuur, maar ook illegale vakantieverhuur (bijvoorbeeld via Airbnb), hennepplantages of illegale bordelen worden aangetroffen.

Elke woningcorporatie heeft een gespecialiseerd team dat dagelijks bezig is om woonfraude op te sporen, maar toch zijn in 2018 iets minder gevallen opgespoord dan in 2017, blijkt uit de gisteren vrijgegeven cijfers.

Volgens woordvoerder Berthilde Lammertink komt dat omdat frauderende huurders ’slimmer worden’ en dus gemakkelijker onder de radar blijven. „In een heel aantal gevallen is het lastig aan te tonen.” Daardoor moeten corporaties naar de rechter om hun gelijk aan te tonen. Ook de nieuwe privacywet maakt het ingewikkelder om fraudeurs aan te pakken.

Volgens de corporaties wordt de aanpak van fraude nu doorontwikkeld. „De bestrijding van woonfraude in samenwerking met de gemeente is voor de corporaties een structurele taak. De corporaties zijn blij dat ook de gemeente het komende jaar meer tijd zal investeren in het bestrijden van woonfraude en in de samenwerking met de corporaties.”

Uit de cijfers komt ook naar voren dat onderverhuurders vaak meer geld betalen aan de officiële hoofdhuurder dan het bedrag van de huur en lasten bij elkaar opgeteld. Daardoor maken ze soms forse winst met corporatiewoningen.

De Federatie geeft aan dat woonfraude toeneemt wanneer de woningmarkt onder druk staat, zoals nu het geval is. „Dit is ook de reden waarom de woningcorporaties hard werken om woonfraude aan te pakken, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor mensen die deze echt nodig hebben.”

Wel is het zo dat huurders die voor langere tijd afwezig zijn, de woning in overleg met de corporatie tijdelijk aan een bekende mogen verhuren. Echte vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, is niet toegestaan in de huurwoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huursector is.

De corporaties roepen huurders op om verdachte situaties in de wijk te melden.