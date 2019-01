Drie doden in Belgisch drugslab

De politie trof de drie doden vannacht aan in het drugslab. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

HECHTEL-EKSEL - In een loods die als drugslab dienstdeed, heeft de Belgische politie drie doden aangetroffen. De politie was volgens de krant Het Belang van Limburg vannacht rond 04.00 uur naar de loods in de gemeente Hechtel-Eksel gegaan, omdat er melding was gemaakt van een vreemde geur.