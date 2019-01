Leden Lagerhuis willen ingrijpen in Brexit

Protest tegen de Brexit bij het Catshuis waar minister-president Rutte eerder May ontving. Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

LONDEN - Het Britse Lagerhuis verwacht na nieuwe debatten over de Brexit dinsdag te stemmen over voorstellen hoe nu verder te gaan, en vooral over hoe een no-dealbrexit kan worden voorkomen. De brexitdeal van premier Theresa May met de EU werd twee weken geleden door het Lagerhuis met overweldigende meerderheid weggestemd.