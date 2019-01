Frankrijk haalt 130 jihadisten terug uit Syrië

Een kerk in het Irakese Nineve, vernietigd door IS. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

PARIJS - Bijna 130 Fransen die deelnamen aan de strijd van Islamitische Staat en nu in Koerdische kampen in Syrië gevangen zitten, worden in de komende weken overgebracht naar Frankrijk.