Grote brand in garage met bussen in Lith

LITH - In Lith in Brabant is een grote brand uitgebroken in een garage met touringcars. De schade aan het pand van Maaskant Reizen aan de Meester van Coothstraat is groot, zegt een woordvoerster van de brandweer. De politie houdt mensen op afstand en de straat is afgezet.