Zes bussen verwoest door brand in Lith

De brand brak dinsdagochtend uit in het pand van de reisorganisatie aan de Meester van Coothstraat in Lith. De brandweer had het vuur aan het begin van de middag onder controle, maar was daarna nog uren bezig met nablussen.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt door de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.