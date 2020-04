Taaie 92-jarige man met kanker verslaat corona

Dan Bannister, de kleinzoon van Jim, zegt in gesprek met Surrey Live: „Wonderbaarlijk, hij was echt nog niet klaar om te gaan, het is een taaie. Hij is weer naar huis en herstelt langzaam.”

In december kreeg Jim Bannister te horen dat hij kanker heeft. Doktoren zeiden destijds dat de man nog een jaar te leven heeft.

Dan Bannister (37) trok vorige maand bij zijn opa in, om voor hem te zorgen. De Brit zag dat zijn opa niet fit was en stuurde hem daarom naar het ziekenhuis. Daar bleek de man verschillende ontstekingen te hebben en ook werd het coronavirus bij hem geconstateerd. De familie van Jim was bang dat ze hem zouden kwijtraken.

’Hij weet goed wat hij wil’

Maar, na twee weken in het ziekenhuis is Jim nu weer fit genoeg om huiswaarts te keren. Dan: „Hij weet goed wat hij wil en is erg zelfstandig. Hij wil dat de dingen gebeuren op zijn manier.”

Door het verhaal van zijn opa te vertellen hoopt Dan nu ook andere patienten te inspireren en te steunen.