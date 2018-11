Toeterende taxi’s raken Barcelonezen in het hart

Het duurt even voordat de voetgangers op de Ramblas beseffen wat er gaande is. Dan stromen de mensen naar de kant, geven de chauffeurs een hand en schreeuwen ‘bravo’. Anderen staan huilend te applaudisseren. Weer anderen schreeuwen: ‘ik ben niet bang’. Niet de zoveelste uitvoering van John Lennon’s ‘Imagine’ of kaarsje en knuffelbeertjes, maar een rauw, boos toeterprotest raakt de inwoners van Barcelona in het hart.

Emotioneel

,,Heel emotioneel en mooi”, zegt Jesus Jaen. Het laat zien dat we één zijn, zegt Jesus terwijl hij klapt voor de passerende taxi’s. Aan het einde van de Ramblas draaien de chauffeurs om en rijden terug richting Plaça de Catalunya, de plek vanwaar het terroristenbusje de promenade opreed. Daar worden bloemenkransen uitgeladen, en wurmen de taxichauffeurs zich door de mensenmassa. Midden op de Ramblas houden de mannen een minuut stilte en laten ballonnen op. De geel-zwarte ballonnen stijgen op en raken verstrikt in een boom. Onder de boom worden de kransen uitgestald.

Taxichauffeur: ik ben moslim

De herdenking is georganiseerd door taxichauffeurs met verschillende etnische achtergronden, vertelt chauffeur Sye Shiraz van Pak Taxi. ,,Ik ben Pakistaans en moslim. We willen als Pakistaanse taxichauffeurs onze solidariteit tonen met de slachtoffers van de aanslag en de inwoners van Barcelona en hun families”, zegt hij. ,,Geen enkel geloof, staat het doden van mensen toe. Wij voelen dezelfde pijn. Dit is een energieke stad, en wij willen dat teruggeven aan de stad.”

Applaus

Niet alleen de taxichauffeurs, maar ook politievoertuigen en motoren rijden aan het einde van de manifestatie door een haag van applaudisseren mensen de Ramblas af. Sommige agenten kijken verbaasd naar de spontane uitingen van waardering.