Monteur rijdt bijna 100 km/u te hard in wagen van klant

De 34-jarige Nicolas heeft een auto die van veel gemakken is voorzien. In gesprek met nieuwszender RTL Info zegt hij: „Mijn wagen registreert alle bewegingen. Plots kreeg ik een melding dat mijn auto met 148 kilometer per uur rondreed.” De auto reed op dat moment over een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De man zegt zeker te weten dat de bestuurder een 400 pk sterke Volvo-motor wilde uitproberen.

De klant ging verhaal halen bij Carglass, maar daar werd hem medegedeeld dat de wagen voor een testrit was meegenomen ’om te zien of er geen gesis te horen was’.

In gesprek met RTL Info noemt de commercieel directeur van Carglass België de stunt ’onaanvaardbaar’. Het bedrijf heeft per mail excuses aangeboden aan de klant.