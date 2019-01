’Vreugdevuur vol gepikte pallets’

Het Haarlems Dagblad sprak met verschillende ondernemers die zeggen dat rond kerst telkens enorme hoeveelheden pallets verdwijnen. Aangifte leverde nooit wat op. Pallets hebben een waarde van gemiddeld 6 en 9 euro, aldus de krant.

Bij preparatiebedrijf Lommerse-Uitendaal in Hillegom werden een aantal jaren geleden duizend pallets gestolen, bij narcissenteler Leenen in Voorhout in december 2017 minstens 500 pallets; bloemenexportbedrijf De Vlieger in Abbenes raakte eveneens honderden pallets kwijt.

Jacqueline Hulsebosch van Lommerse-Uitendaal: „Wij hebben er drie jaar achter elkaar mee te maken gehad. Het is een bende die de Bollenstreek lastigvalt in de maand december. Allemaal voor het vreugdevuur, wat nu zo enorm besproken wordt. Die pallets zijn dus allemaal gestolen.”

„Onze pallets staan daar te fikken. De ergernis komt ieder jaar terug. Het is te gek voor woorden”, is de reactie van bedrijven.

