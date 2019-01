Beroep tegen vrijspraak Asia Bibi afgewezen

Bibi werd in 2009 gearresteerd en in 2010 ter dood veroordeeld wegens godslastering. Ze werd 31 oktober door hetzelfde hooggerechtshof vrijgesproken en werd een week later na jaren in de dodencel uit de gevangenis vrijgelaten. Sindsdien wordt zij en haar familie bedreigd door moslimextremisten.

Haar advocaat, Saif-ul-Malook, besloot afgelopen week naar Pakistan terug te gaan om Bibi te verdedigen. Hij was tijdelijk in Nederland. De ChristenUnie pleit ervoor om Bibi en mogelijk ook haar advocaat asiel te bieden in Nederland.

