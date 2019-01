Dodelijke blunder: zus trekt stekker uit verkeerde man

Hier Frederick Williams, de man die dus níet in het ziekenhuis lag en nog leeft. „Zijn 17-jarige dochter hield zijn hand nog vast, huilend.”

NEW YORK - Een bizar verhaal uit New York. Daar kreeg Shirell Powell (48) te horen dat haar broer hersendood in het ziekenhuis lag. Negen dagen zat ze aan zijn bed. Uiteindelijk heeft ze besloten ’de stekker eruit te trekken’, samen met een zus en oom. Maar wat blijkt? De man die nu dood is, is niet haar broer.