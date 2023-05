Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe camera politie zorgt voor veel meer boetes

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

De nieuwe camera in actie Ⓒ Thijs Rooimans

Amsterdam - Het afgelopen jaar deelde de politie bijna 40.000 meer bekeuringen uit voor het rijden met een telefoon in de hand dan in 2021. Tegelijkertijd gingen de boetes fors omhoog. Vijf vragen over smartphones in het verkeer.