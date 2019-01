5000 bloedzuigers mee in vliegtuig: ’Voor eigen gebruik’

De beestjes zaten verdeeld over honderden flesjes in de koffer van de man. Vermoedelijk had hij de bloedzuigers meegenomen om ze te gebruiken voor medische behandelingen. De laatste jaren is een therapie met bloedzuigers weer in opkomst in het alternatieve circuit. De bloedzuigers zijn zo’n 10 dollar (zo’n 8,75 euro) per stuk waard.

De man claimt dat hij de bloedzuigers voor ’persoonlijk gebruik’ bij zich had. Hij zou de uitwerpselen van de dieren gebruiken om zijn bloemen te bemesten, meldt National Geographic.

Volgens Canadese media wordt de man niet aangeklaagd voor het zonder vergunning importeren van gereguleerde diersoorten. De Canadees staat volgende maand voor een rechter in Toronto.