Italiaanse regering wil migranten dumpen in Nederland

De Sea Watch 3 vaart onder de Nederlandse vlag en wordt beheerd door een Duitse NGO. „We hebben al genoeg migranten opgenomen in Italië en zelfs teveel”, aldus Salvini. De Sea Watch 3 bevindt zich op dit moment in Italiaans water vlakbij de Siciliaanse havenstad Siracusa.

De Italiaanse regering is niet te spreken over de weigering van Nederland om de migranten op te nemen. De vicepremier en minister van Economische Ontwikkeling Luigi Di Maio, leider van de Vijf Sterrenbeweging, zegt bereid te zijn tot een diplomatieke botsing met Nederland.

’Neppartner’

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Manlio Di Stefano noemt ons land een „Europese neppartner.” „De brief die Nederland heeft gestuurd naar minister Toninelli is belachelijk. Het is absurd dat Nederland geen verantwoordelijkheid op zich neemt”, aldus Di Stefano.

Nederland stelt dat ze geen juridische verantwoordelijkheid heeft over de Sea Watch 3 en dat de migranten naar de meest dichtstbijzijnde haven moeten gaan.

