’Vooral woensdag zware ochtend- en avondspits’

Dat vertelt een woordvoerder van de ANWB. Woensdagavond en -nacht trekt de sneeuw al vanuit het zuidwesten ons land binnen. „We verwachten wel wat problemen door de sneeuw. Normaal gesproken zijn er op woensdag weinig problemen, maar nu zal het drukker worden. De problemen houden ook de hele dag aan.”

Een ’groot deel van de randstad’ zal ’s ochtends al met de sneeuw te maken krijgen, meldt de ANWB. „Met name in de zuidelijke randstad verwachten we een pittige ochtendspits. Daarna trekt het sneeuwgebied verder naar Midden-Nederland, waar het blijft hangen tot in de avondspits.”

Dinsdag spreekt de ANWB ook over een ’zware spits’ maar dat is de gebruikelijke dinsdagspits. Op dinsdagen en donderdagen is de spits het drukst. Later op dinsdagavond zal de sneeuw al in het zuidwesten ons land binnentrekken.

Dinsdagmorgen was het al op veel plaatsen glad. Met uitzondering van de Waddeneilanden gold voor het hele land code geel. Op talloze plekken gleden auto’s van de weg; op de A1 bij Twello stonden op enig moment vijf auto’s in de berm, op andere plekken gleden zelfs takelwagens van de weg.

