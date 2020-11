Anti-coronadoses klaar voor zwakkeren: wie krijgt de ’superampullen’?

Minister Hugo de Jonge vertelde donderdag bij het hoofdkantoor van Sanquin het een knap staaltje werk te vinden van de bloedbank én de Nederlanders - die na corona te hebben gehad - plasma met antistoffen hebben gedoneerd. ,,Veel dank aan iedereen die doneerde. Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling.”

Medisch specialisten hebben zich samen met een werkgroep van Sanquin gebogen over de vraag wie deze ’superampullen’ - waarin een hoge concentratie van antistoffen zit- moeten krijgen. Men wil hiermee mensen met een verzwakte afweer beschermen, zoals patiënten die midden in een oncologisch behandeltrajec zitten. Ook kwetsbare ouderen hebben vaak een verzwakte afweer. Deze groepen zijn extra vatbaar voor een besmetting met het coronavirus en hebben het meeste baat bij een preventieve behandeling met antistoffen. Het preventieve middel moet altijd onder toezicht van een behandelend arts toegediend worden.

Infectiedruk

Ook start op korte termijn een onderzoek naar het preventief toedienen van de antistoffen bij ouderen in verpleeghuizen. De werkgroep adviseert dit te toetsen in verpleeghuizen waar de Covid-19 infectiedruk hoog is. Hiervoor stelt minister De Jonge zowel financiering als een voorraad van het medicijn voor beschikbaar. De eerste resultaten worden in de zomer van 2021 verwacht.

Het preventieve middel moet altijd onder toezicht van een behandelend arts toegediend worden. Ⓒ Foto Sanquin

De verwachting is dat een patiënt elke maand behandeld moet worden met de antistoffen, dus dat betekent dat 4000 flesjes vol ’wondermiddel’ niet genoeg is voor iedereen. Omdat er nog steeds gedoneerd wordt door herstelde coronapatiënten is de verwachting dat er in januari nog 4000 doses beschikbaar komen. Hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer, ook werkzaam als onderzoeker bij Sanquin: ,,Zolang het vaccin er nog niet is, blijft het daarom belangrijk dat mensen plasma doneren. Juist ook mensen die recent hersteld zijn van een coronabesmetting, in hun bloed zitten veel antistoffen.”