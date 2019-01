Sneeuw zit toerschaatsers op Weissensee dwars

Het besluit is bewust vroeg genomen, zodat deelnemers die nog moet afreizen richting het bevroren bergmeer in het zuiden van Oostenrijk hun reisschema kunnen aanpassen.

De organisatie benadrukt dat men bij het besluit niet over een nacht ijs is gegaan. De beslissing is vooral in het belang van de deelnemers is genomen.

De verwachting is dat er vrijdag zo’n negen centimeter sneeuw gaat vallen op de Weissensee. En dat kan voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. Door de vlokken wordt de ijslaag naar beneden gedrukt, waardoor er door de spleten water naar boven kan komen. In combinatie met de sneeuw wordt veilig en fatsoenlijk schaatsen op die manier onmogelijk.

De organisatie denkt nog na over een compensatieregeling voor deelnemers die door het besluit niet op tijd in Techendorf kunnen arriveren. De Alternatieve Elfstedentocht voor wedstrijdrijders gaat woensdag gewoon door.