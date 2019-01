Tal van ongelukken door gladheid

Voor het hele land gaf het KNMI voor dinsdagmorgen code geel af, met uitzondering van de Waddeneilanden. Toch kon die waarschuwing niet voorkomen dat het op veel plekken misging.

Zo raakten zes auto’s in een ongeluk verwikkeld op de A12 bij Bunnik. Op de afrit Houten-Oost was het zo glad dat twee automobilisten de macht over het stuur verloren en van de weg raakten. Een van de auto’s sloeg over de kop en eindigde in de berm. Bestuurders die achter die bewuste auto’s reden, moesten vol op de rem trappen waardoor ook zij de macht over het stuur verloren en tegen de vangrail klapten.

Ⓒ Koen Laureij

Sloot

In het Friese Arum reed een automobilist de sloot in. De bestuurder kwam zelf uit het voertuig en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Ter Aar (N-H) vlogen twee automobilisten uit de bocht.

In het Friese Arum reed iemand recht de sloot in. Ⓒ CAMJO MEDIA / STEFAN POSTEMA

Op de Paardenweidsdijke bij Valthermond in Drenthe belandde een automobiliste met haar auto in een droge sloot. Een ambulance en traumahelikopter werden direct opgeroepen. De brandweer hielp de vrouw uit haar auto, ze is daarna overgedragen aan het ambulancepersoneel. Hoe ze het nu maakt, is niet bekend.

Dode

Op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen door een ongeluk, al kwam dat vermoedelijk niet door de gladheid. Het slachtoffer kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen.

Bij Valthermond in Drenthe belande een vrouw in de sloot. Ⓒ De Vries Media

En op de N232 in Haarlem kon een vrachtwagen niet meer op tijd remmen. Door de botsing vloog een auto over de kop. De auto en de vrachtwagen liepen de nodige schade op; gelukkig kwamen de trucker en automobiliste met de schrik vrij.