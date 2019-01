Golf doden en arrestaties in Venezuela

In twintig jaar tijd zijn er op één dag in het land niet zo veel mensen om politieke redenen aangehouden. In de afgelopen dagen zijn er in totaal zeker 850 mensen opgepakt.

De premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath, noemde in een persverklaring het geweld tijdens de betogingen in het buurland „willekeurig geweld gepleegd door de autoriteiten.” Hij beklemtoonde dat hij het door Maduro aan de kant geschoven parlement en parlementsvoorzitter Juan Guaidó steunt. Hij noemde dat parlement de enige legitieme en democratisch gekozen instelling in Venezuela.

Premier Rhuggenaath is bereid Guaidó ook als interim-president te erkennen als dat tot vrije verkiezingen leidt.

Bekijk ook: Schuldpapier Venezuela opeens gewild