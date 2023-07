Noorse vrouw en sherpa beklimmen hoogste bergen in recordtempo

KATHMANDU - Een Noorse vrouw heeft samen met haar Nepalese berggids in recordtempo alle veertien bergen van boven de 8000 meter beklommen. Ze deden er 92 dagen over, aldus het bedrijf dat de organisatie deed. Doorgaans doen klimmers jaren over het voltooien van deze uitdaging.

De Noorse Kristin Harila en haar gids Tenjen Sherpa in Kathmandu, Nepal. Ⓒ ANP