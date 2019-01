Vier en drie jaar cel voor ’hotelpiraten’

Hotelpiraat Jan V. moet vier jaar de cel in, zijn partner Jolanda H. drie jaar voor hun langdurige strooptocht door het land: „Ze hebben het vertrouwen van mensen geschonden.” Ook dient er financiële genoegdoening te komen. Jan V. moet 16.000 euro terugbetalen aan 51 slachtoffers. Jolanda H. nog eens 12.000 euro aan 24 personen.

V. hoorde twee weken terug op de zitting al deze vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Vrouw H. heeft met drie jaar dus een lagere straf, omdat haar man uiteindelijk meer gezien werd als de aanjager. Jolanda H. wordt door de rechtbank wel gezien als mededader. „Ze bezochten veelal samen de hotels en vertelden beiden onware verhalen.”

Genieten

Het veroordeelde koppel genoot volop bij tientallen hotels en B&B’s van de fijne verleende diensten, maar maakte dat ze weg kwam voordat het in de buidel moest tasten. Er volgden ruim zestig aangiften. Het stel liet de onbetaalde rekening in een hotel soms wel een week lang oplopen. In totaal werd de financiële schade door het sluwe profiteren op tienduizenden euro’s geschat.

Jan en Jolanda gebruikten als ze op pad gingen allerlei valse namen en hingen voortdurend meelijwekkende verhalen op. Ze wisten zo het vertrouwen te winnen op adressen waar ze verbleven. Ze maaiden zelfs een keer het gras. Vier keer zouden ze kostbare fietsen hebben meegenomen bij een hotel. De regio Noordoost werd nog het vaakst met de bus of fiets aangedaan.

Ondanks vastgestelde persoonlijkheidsstoornissen werden beide verdachten wel toerekeningsvatbaar geacht voor hun handelen. Naast de grote groep hoteliers zijn kerkgenootschappen benadeeld. Gelovigen leenden het stel bijvoorbeeld uit hun goede hart tot vijfhonderd euro, als er weer eens een triest verhaal was opgehangen over verdwenen bankpasjes.

F16-piloot

V. zette zelfs zijn verleden als Defensiemedewerker in om de trieste verhalen aan te dikken. Hij zou hebben verteld dat hij F16-piloot was. Op de zitting hebben de piraten hun spijt betuigd. Jan V. wijt zijn handelen deels aan vermeend misbruik in de katholieke kerk. Hij zou in zijn jeugd slachtoffer zijn geweest op een seminarie. Gelovigen van diverse gezindten werden tientallen jaren later slachtoffer van oude wraakgevoelens, meende hij zelf

Beiden werden eerder tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor soortgelijke feiten. Jan wel acht keer, Jolanda vier. Justitie is dan ook bang voor herhaling. Beiden waren dinsdagmiddag niet zelf aanwezig bij de uitspraak, evenmin als hun raadsvrouw.