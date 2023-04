Rechter keurt omstreden Franse pensioenwet grotendeels goed, rellen breken uit

De uitspraak is een meevaller voor de regering van president Emmanuel Macron, die heeft besloten de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar omdat het huidige stelsel onbetaalbaar wordt. Dat blijft staan. Zes maatregelen die niet als fundamenteel voor de kern van de hervorming worden beschouwd, worden geschrapt.

De regering heeft de pensioenhervormingen vorige maand doorgedrukt zonder dat het parlement erover heeft gestemd. Er is de afgelopen maanden massaal tegen geprotesteerd en gestaakt, maar van terugtrekking kwam het niet. Macron zal de wet volgens Franse media binnen 48 uur ondertekenen. Die zou dan op 1 september van kracht worden. De Franse premier Élisabeth Borne zei dat er geen winnaar of verliezer is. Volgens haar is de pensioenhervorming „aan het einde van het democratische proces.”

Geen zin

De president had de vakbonden al uitgenodigd voor een gesprek dinsdag, ongeacht de beslissing van de Grondwettelijke Raad. Maar in die afspraak hebben ze geen zin. „Gezien de massale afwijzing van deze hervorming, verzoeken de vakbonden hem plechtig om deze wet niet af te kondigen, de enige manier om de woede die in het land wordt geuit te bedaren”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Vakbondsleider Sophie Binet zei dat geen enkele vakbond met Macron in gesprek meer wil als hij de wet ondertekent. Zij riep op tot nieuwe stakingen.

Vakbonden en de oppositie laten het er dus niet bij zitten. Zo zwoer de extreemlinkse leider Jean-Luc Mélenchon de strijd tegen de pensioenhervorming voort te zetten. Het rechts-populistische boegbeeld Marine Le Pen zei dat het lot van de hervorming ondanks het besluit „niet bezegeld” is.

Rellen

Nadat de Grondwettelijke Raad groen licht had gegeven voor de pensioenhervorming, braken in meerdere Franse steden rellen uit. In Parijs werden op veel plekken vuilnis en afvalbakken in brand gestoken. Mensen stroomden massaal naar het stadhuis. De politie was niet zuinig met traangas.

In steden als Lyon, Grenoble en Nantes kwam het ook tot ongeregeldheden. In Nice, waar overdag al betogingen en blokkades waren geweest, marcheerden demonstranten. In meerdere steden zijn arrestaties gemeld.

Ook zaterdag worden betogingen georganiseerd. De vakbonden riepen op tot een nieuwe grote protestdag op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Zij zijn voor die datum niet bereid in te gaan op een uitnodiging van Macron om te komen praten. De president wil de wet volgens Franse media binnen 48 uur tekenen. Die zou dan op 1 september ingaan. De Grondwettelijke Raad heeft een volksraadpleging over de pensioenkwestie afgewezen, maar gaat zich in mei nog wel over een nieuw referendumvoorstel buigen.

