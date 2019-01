Italië boos op Nederland: wat is er aan de hand?

Ⓒ Sea Watch 3

ROME - De Italiaanse regering is kwaad op ons land. Italiaanse ministers noemen Nederland regelmatig in de media. Ons land wordt dagelijks in de Italiaanse kranten en websites genoemd. Vicepremier Di Maio (leider van de Vijf Sterrenbeweging) zegt dat een diplomatieke botsing met Nederland noodzakelijk is. Wat is er aan de hand?