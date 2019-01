Zonder druppel benzine naar Adelaide

In juni was Wakker per schip aangekomen in Darwin, in het hoge noorden van Australië. Langs de westkust reed hij naar Perth. Na een tussenpauze daar begon hij aan een moeilijk stuk, dwars over de Nullarbor-vlakte. „Een kale vlakte zonder bomen, 800 kilometer lang. Het is een epische trip, omdat je helemaal niets ziet. Een stuk ervan is 240 kilometer lang rechtdoor, zonder bocht. Veel mensen zeiden: dat ga je nooit halen.” Het lukte Wakker wel, met dank aan de paar ’roadhouses’ die her en der staan. Laadpalen zijn daar niet, want Australiërs zijn nog niet zo bekend met elektrisch rijden, maar Wakker kon zijn autostekker in het stopcontact steken. „Bij een laadpaal kun je de auto in een uur opladen, met een normaal stopcontact heb je twaalf uur nodig. Ik had het zo gepland dat ik ’s avonds aankwam, ’s nachts laadde en de volgende ochtend verder reed.”

Magisch moment

Wakker reed ook langs Uluru, een beroemde rots in het midden van Australië. „Dat was een magisch moment, het voelde als een mijlpaal en een overwinning.” In Medowie aan de oostkust vierde hij oud en nieuw en daarna ging hij door naar Adelaide in het zuiden. Wakker trok veel aandacht. Alleen al het Nederlandse kenteken viel op. „In Australië zie je nooit buitenlandse auto’s. Ik kreeg verbaasde reacties en mensen waren onder de indruk.”

Vanuit Adelaide gaat Wakker naar Melbourne. Daar hoopt hij de Grand Prix in de Formule 1 mee te pikken. „Ik hoop dat ik mijn autootje op de baan mag zetten en samen met Max Verstappen een rondje kan rijden.”

Terug met de auto?

In Sydney eindigt de reis. Terug gaat hij niet met de auto. „De auto gaat op de boot naar Nederland, ik ga met het vliegtuig. Dan begint een nieuw avontuur. Ik wil een boek schrijven over de reis. En ik wil een bedrijf over duurzaamheid oprichten.”

Australië is het 33e land waar Wakker rondrijdt. Hoogtepunt voor hem was Iran. „De mensen, de natuur, de cultuur, de architectuur. Indonesië was ook heel mooi.” En in al die kilometers schat Wakker dat hij zo’n 300 euro heeft uitgegeven aan elektriciteit.

