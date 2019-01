’Plannen’ VS op kladblok: 5000 militairen naar Colombia

John Bolton verscheen op een persconferentie met onder de arm een kladblok waarop de plannen duidelijk te lezen waren. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De nationaal veiligheidsadviseur van de VS John Bolton heeft voor beroering gezorgd door de Amerikaanse ’plannen’ voor de situatie in Venezuela te onthullen. Hij verscheen op een persconferentie met onder de arm een kladblok waarop duidelijk te lezen was: „5000 manschappen naar Colombia.”