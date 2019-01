VVD gevraagd regeerakkoord open te breken

„Voor wisselgeld doe ik het niet. Het moet cash zijn”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff op de vraag tegen welke prijs zijn partij het regeerakkoord bereid is open te breken. „Ik ga niet vertellen wat dat is. We zijn serieus aan het nadenken en aan het uitzoeken wat dat inhoudt. Je moet het wel doordacht doen.”

De voor de VVD verlangde wederdienst moet op het terrein liggen van asiel, zeggen betrokkenen. De VVD wil bijvoorbeeld van de discretionaire bevoegdheid af die de staatssecretaris van Asiel nu heeft om afgewezen asielzoekers toch een verblijfsvergunning te geven.

De woorden van Dijkhoff na het crisisberaad over het kinderpardon suggereren dat de VVD wel degelijk bereid is te bewegen. Tot nu toe wilde zijn partij dat absoluut niet. De liberalen hielden vast aan het regeerakkoord, waarin immers staat dat het kinderpardon in z’n huidige vorm gehandhaafd blijft. Dat betekent dat alleen uitgeprocedeerde asielkinderen in aanmerking komen voor een pardonregeling als ze langer dan vijf jaar in Nederland zijn, als ze hebben meegewerkt aan hun terugkeer en ze in het zicht waren van de overheid.

D66 en CU vonden de uitleg van de pardonregeling altijd te star, maar legden zich tot vorige week neer bij de afspraak in het regeerakkoord. Het CDA wilde het kinderpardon net als de VVD niet verruimen, tot de christendemocraten vorige week zaterdag een draai maakten.

Sindsdien zorgt het onderwerp voor een impasse in de coalitie. De partijen willen voorlopige overeenstemming hebben bereikt voor het Kamerdebat van woensdag.

