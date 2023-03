Premium Het beste van De Telegraaf

Aanpassen stikstofkoers nu in coalitiebelang

Optellen tot 38. Zo werd vorig jaar in de coalitie gesproken over de politieke verschuivingen die na de Statenverkiezingen konden optreden. 38 is net iets meer dan de helft van 75, het zetelaantal van de Eerste Kamer.