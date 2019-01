’Conservatieven sluiten Brexitbestand’

Ze kunnen dan makkelijker een meerderheid voor het regeringsbeleid van May krijgen en voorkomen dat de partij zich opsplitst. De premier zag haar oorspronkelijke brexitdeal weggevaagd in een stemming op 16 januari. Zowel voor- als tegenstanders van de Brexit hoonden het akkoord dat May voorlegde. Dinsdag buigt het Britse parlement zich opnieuw over de Brexit, maar het is onduidelijk of het compromis van de Conservatieven al uitgebreid ter sprake komt.

Een onderdeel is dat er over een andere regeling voor Noord-Ierland na de Brexit opnieuw moet worden onderhandeld met de EU. De Conservatieve parlementariër Graham Brady stelt dit dinsdag in een motie in het Lagerhuis voor. Premier May heeft al gezegd dat ze dat wil.