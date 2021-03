Kerkganger Krimpen schopt verslaggever in buik, journalist moet wegspringen voor auto op Urk

De journalist van Rijnmond in Krimpen was bezig met een interview. Op dat moment komt de kerkganger aangelopen, schetst de politie. „Hij heeft de verslaggever een trap en een klap gegeven.”

De politie heeft een 43-jarige verdachte aangehouden.

’Trap in maag’

Telegraaf-journalist Max van den Broek zag het incident gebeuren. „De journalist was iemand aan het interviewen. Toen kwam een man van achteren aan en die trapte hem in zijn buik. Daarna kwam de koster van de kerk naar buiten gerend en die trok die man mee naar binnen, duidelijk boos.”

Geweld tegen journalisten op Urk (links) en in Krimpen aan de IJssel. Ⓒ ANP / Aldo Allessie

Volgens Van den Broek heeft het incident indruk gemaakt. „De journalist trilde een half uur later nog steeds op zijn benen.” Kort na het incident kwam de koster terug naar buiten. „Die excuseerde zich bij de verslaggever.” De kerk, waar zondagochtend zo’n zevenhonderd mensen een dienst volgen, zegt maandag met een verklaring te komen.

Op beelden die Rijnmond online heeft gezet, is te horen dat iemand ’opdonderen’ zegt, en vervolgens mensen tussen beiden komen. Onder meer een NOS-beveiliger grijpt in.

’Zo van achteren, niet verwacht’

Rijnmond-journalist Jacco van Giessen heeft aangifte gedaan. Hij accepteert de excuses van het kerkbestuur niet. „Ik accepteer alleen excuses van de dader. Ik ben geschokt; de laatste keer dat ik me een beetje onveilig voelde, was tijdens het verslag van de avondklokrellen op Zuid. Maar daar kon ik nog zien waar het gevaar vandaan kwam. Zo’n aanval van achteren, zo’n laffe daad van geweld... dat had ik niet verwacht in Krimpen op zondagochtend”, aldus Van Giessen.

De serene zondagsrust werd danig verstoord. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Aangereden op Urk

Ook rondom de Sionkerk op Urk is de sfeer zondag dreigend en vijandig richting pers. Voor aanvang van de dienst gaf een autobestuurder gas, een verslaggever van Powned kon net voor de wielen wegspringen. Een aantal Urkers is niet gediend van media-aandacht. Op dit moment, terwijl in de verschillende kerken de diensten bezig zijn, rijden auto’s en scooters rondjes en de bestuurders roepen ’ga toch naar huis, man’ tegen de pers. Cameraploegen van alle tv-zenders – NOS, RTL – zijn al vertrokken. Onduidelijk is of ze terugkomen tegen het einde van de dienst.

De Urker die een Powned-verslaggever wilde aanrijden en nu de microfoon wegslaat. Ⓒ Aldo Allessie

„Ik dacht dat hij wel zou stoppen, maar hij gaf gewoon extra gas”, reageert Powned-journalist Mark Baanders tegenover het AD. Eerder op de dag werd hij al geschopt en geslagen door twee jongeren. „Ik heb meer last van die schoppen dan van die aanrijding... Ik ga aangifte doen. Al is het alleen al voor de statistieken. Zo zien mensen wat de pers allemaal meemaakt.”

Twee politiemannen veronderstellen dat het wel los zal lopen. Een woordvoerder van de politie zegt niet te weten wat er precies is gebeurd. „Maar we krijgen meldingen dat er wrijving tussen de politie en mensen op straat. Daar hebben we ook actie op ondernomen.”

’Niet christelijk’

Op sociale klinkt afkeuring, ook in christelijke kring. Mensen vragen zich af ’waar de naastenliefde is gebleven’. Iemand citeert de Bijbel omdat de mensen op Urk ’van hun geloof af zijn gevallen’. „Efeziërs 4:2 Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.”

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952 of mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl.