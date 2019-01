IC Direct abonnement goedkoper

„Dat geldt met terugwerkende kracht tot oktober 2018. Intussen proberen we met man en macht oplossingen voor de softwareproblemen van de treinen te vinden. Dat is tot nu toe niet gelukt”, zegt chef Sacha Goddeke van het verbeterteam hsl van NS.

Deze maand is volgens haar 20 procent van de snelle treinen meer dan vijf minuten vertraagd. Ook valt een relatief groot aantal treinen uit. „We streven naar 84 procent punctualiteit (de norm is 82 procent, red). Meer zit er met de huidige infrastructuur van de hsl en het beperkte Traxx-materieel niet in. Pas vanaf 2021 krijgen we nieuwe treinen die wel geschikt zijn voor de hsl.”

