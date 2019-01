Kamer wil dubbele achternaam mogelijk maken

Nu moeten ouders kiezen of ze hun kind de achternaam van de ene of van de andere ouder geven. Dat kan best anders, constateerde een werkgroep in opdracht van het toenmalige kabinet tien jaar geleden al.

Ouders zouden voortaan net als in allerlei ander Europese landen ook de keuze moeten krijgen om hun kind beide namen mee te geven. Neemt een kind later een extra naam aan, bijvoorbeeld door te trouwen, dan zou het een van beide geboorte-achternamen moeten laten vallen.

Maar vervolgens maakte Kamer noch regering er werk van. D66-Kamerlid Vera Bergkamp pikte de draad weer op omdat „veel jonge ouders aangeven deze extra keuze te willen. Ik vind het goed om daarnaar te luisteren. En waarom niet?” Ze kreeg steun van onder andere coalitiepartner VVD, de partij van Dekker.