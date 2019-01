Celstraf en tbs geëist tegen basketbalcoach

De man staat terecht voor het misbruiken van jeugdspelers tussen 2000 en 2002. Ook zou hij dertien minderjarige jongens hebben verleid tot het plegen van seksuele handelingen voor een webcam en had hij kinderporno in zijn bezit. Hij deed zich via internet voor als een minderjarig meisje.

In 2015 deed een voormalig jeugdspeler aangifte tegen de coach, daarna meldden zich meer slachtoffers. De uitspraak is waarschijnlijk over vier weken.

Lees hier veel meer over Edmar D.:

Bekijk ook: Misbruikzaak groter

Bekijk ook: Koophuis naast kinderlokker

Bekijk ook: Het misbruikmonster van Mijdrecht