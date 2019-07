Leiding zwalkend AEB zwaait af

In januari meldde AEB nog triomfantelijk dat Timmerman-Buck was aangetreden. De oud-voorzitter van de Eerste Kamer was ook lid van de Raad van State en heeft ’ruime ervaring’ op het gebied van publieke en private zaken, jubelde AEB toen. Een half jaar later is haar vertrek aanstaande. De raad van commissarissen bestaat verder uit Erika Marseille, Pieter ter Kuile en Marc van ’t Noordende.

Volgens bronnen ontstond er bonje tussen de commissarissen en de gemeente Amsterdam (die honderd procent aandeelhouder is) omdat AEB in een eerste aanvraag bij de gemeente 150 miljoen euro wilde ontvangen. „Dat was zonder enige onderbouwing. Het is bizar dat ze op die manier zoveel belastinggeld wilden ontvangen. Toen zat de raad van commissarissen er natuurlijk ook bij”, zegt een bron rond de onderhandelingen.

Een andere bron stelt dat de gemeente Amsterdam hoe dan ook ‘de grip op AEB wil versterken’. “De boodschap aan de raad van commissarissen luidde als volgt: of u vertrekt vrijwillig of wij regelen het voor u. Het is natuurlijk ook hoogst ongebruikelijk dat een voorzitter van de Raad van Commissarissen al binnen een jaar aftreedt. Dat zegt wel iets…”

Steun

Uiteindelijk kreeg AEB slecht 16 miljoen aan steun van Amsterdam en een bankenconsortium. „Met deze steun kan afval in de stad en regio worden opgehaald en verwerkt en kan de warmtelevering aan Westpoort Warmte voor 35.000 woningen de komende periode doorgaan”, meldde de gemeente. Er zou volgens de commissarissen juist veel meer geld nodig zijn geweest om het bedrijf overeind te houden, maar Amsterdam en de banken weigerden dat.

Dat ruzie ten grondslag ligt valt ook op te maken uit een brief van de gemeente. „Aan het besluit tot het verlenen van steun zijn door het college een aantal voorwaarden gesteld, welke door AEB zijn geaccepteerd. Eén van die voorwaarden was dat ter versterking van de huidige raad van commissarissen (RvC) twee nieuwe door de gemeente aangedragen commissarissen zouden worden aangesteld. Eén commissaris is al per 22 juli als aankomend commissaris toegevoegd aan de RvC, de ander volgt op korte termijn.”

Omdat de huidige raad van commissarissen uit vier leden bestaat en er volgens de statuten maximaal vijf commissarissen zitting kunnen hebben in de RvC, betekent deze door de gemeente gestelde voorwaarde dat hoe dan ook één van de zittende commissarissen moet aftreden.

Begrip

Maar nu blijkt dat drie van de vier commissarissen ’het voornemen hebben om af te treden’. Daarop reageert de gemeente Amsterdam dat zij ’begrip heeft’ voor dit besluit. „Het college verwacht dat dit besluit zal helpen om, onder leiding van de eveneens per 22 juli aangestelde herstructureringsmanager, de komende weken de opties voor de financiële en operationele toekomst van AEB uit te werken in afstemming met de banken en aandeelhouder. De gemeente geeft de nieuwe raad van commissarissen graag de ruimte om in overleg met de aandeelhouder en banken, en onder leiding van de CRO, diversie opties uit te werken.”