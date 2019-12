Rechtbank geeft slecht signaal af in zaak Gökmen T.

Verdachte Gökmen T. verscheen maandag niet bij de inleidende zitting wegens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Tijdens de vorige inleidende zitting werd hij nog geboeid binnengeleid (inzet). Dit keer verzette hij zich zo hevig, dat de rechtbank er vanaf zag nog meer geweld te laten gebruiken om hem van de gevangenis Vught naar de rechtbank in Utrecht te brengen. Ⓒ ANP, Illustratie Petra Urban

UTRECHT - Het is de grote vraag hoe de strafzaak tegen tramschutter Gökmen T. (37) begin maart zal verlopen. Hij erkent de rechtbank niet, wil geen bijstand van een advocaat, en geeft tot nu toe op geen enkele vraag een antwoord. Of de rechtbank hem zal dwingen om 2, 3, 5 en 6 maart in de verdachtenbank te zitten is nog niet duidelijk. Dat Gökmen T. niet vrijwillig zal verschijnen is zeker.