Akkoord over kinderpardon

De speciale bevoegdheid gaat weg bij de staatssecretaris en wordt neergelegd bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die zou aan het begin van de procedure beoordelen hoe schrijnend een geval is. Komt de asielzoeker in dat stadium niet voor een pardon in aanmerking, dan kan dat later ook niet meer. Dat moet een ’talkshow-pardon’ voorkomen: afgewezen asielzoekers die hun verblijf rekken en uiteindelijk mogen blijven als ze maar genoeg media-aandacht hebben gekregen. Het moet ook de prikkel wegnemen bij afgewezen asielzoekers om in Nederland te blijven hangen, hopend op een pardon. Momenteel draagt de IND ook al schrijnende gevallen aan bij de staatssecretaris die volgens de dienst in aanmerking komen voor een pardon.

Het pardon-trio (CDA, D66, CU) had de VVD gevraagd het regeerakkoord open te breken om het kinderpardon te kunnen verruimen. Het lijkt erop dat zij hun zin hebben gekregen. De VVD heeft er iets substantieels voor teruggekregen: de hele pardonregeling gaat van tafel, al komt er naar verluidt nog wel een direct pardon voor een deel van de bestaande schrijnende gevallen. Dat zouden er zo’n zevenhonderd zijn. Die zaken worden opnieuw bekeken, waarvan waarschijnlijk het resultaat is dat het grootste deel alsnog mag blijven. Met hun gezinsleden erbij gaat het dus waarschijnlijk om een pardon voor in totaal zo’n 1500 gevallen.

Het aantal via de VN ’uitgenodigde’ vluchtelingen waarvan in het regeerakkoord een verhoging van 500 naar 750 werd afgesproken, gaat weer terug naar 500.

De coalitiepartijen moeten het onderhandelingsresultaat nog wel aan hun fracties voorleggen. Bij de ChristenUnie, D66 en het CDA is dat inmiddels gebeurd. Bij een fiat van ook de VVD kunnen de coalitiepartijen eensgezind het Kamerdebat tegemoet van woensdag.

„Voor wisselgeld doe ik het niet. Het moet cash zijn”, had VVD-fractieleider Dijkhoff dinsdagmiddag tussentijds gezegd op de vraag tegen welke prijs zijn partij het regeerakkoord bereid was open te breken. „Ik ga niet vertellen wat dat is. We zijn serieus aan het nadenken en aan het uitzoeken wat dat inhoudt. Je moet het wel doordacht doen.” Eerder diende VVD-Kamerlid Azmani een voorstel in om vroeger in asielprocedures schrijnende omstandigheden te erkennen, zodat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris weg kan. Het CDA suggereerde eerder iets soortgelijks, zij het dat de partij het kabinet vroeg de mogelijkheden van een vroeg pardon te onderzoeken. Wel hield het nadrukkelijk de discretionaire bevoegdheid voor de staatssecretaris in stand. Het onderhandelingsresultaat is een compromis.

Uitzetpauze

De coalitie zocht bijna anderhalve week een uitweg uit de impasse rond het kinderpardon. Die ontstond toen het CDA van standpunt veranderde en plots pleitte voor een ruimere toelating van afgewezen asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Het pardonakkoord bevat meer elementen, zoals meer personeel voor de bij asiel betrokken overheidsdiensten.