Coalitieconflict: voorstel tegen ’talkshow-pardon’

De VVD wil de bevoegdheid neerleggen bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die zou aan het begin van de procedure beoordelen hoe schrijnend een geval is. Komt de asielzoeker in dat stadium niet voor een pardon in aanmerking, dan kan dat later ook niet meer. Dat moet een ’talkshow-pardon’ voorkomen: afgewezen asielzoekers die mogen blijven omdat ze genoeg media-aandacht hebben gekregen. Het moet ook de prikkel wegnemen bij afgewezen asielzoekers om in Nederland te blijven hangen, hopend op een pardon. Momenteel draagt de IND ook al schrijnende gevallen aan bij de staatssecretaris die volgens de dienst in aanmerking komen voor een pardon.

CDA, D66 en ChristenUnie staan er anders in. Ze hebben voorgesteld de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris te verplaatsen naar een zogeheten ’hardheidscommissie’ naar Duits voorbeeld. Die commissie zou op z’n minst uit één lid moeten bestaan uit de gemeente waarin de afgewezen asielzoeker geworteld is. De VVD ziet dat niet zitten.

Het pardon-trio (CDA, D66, CU) heeft inmiddels coalitiepartner VVD gevraagd het regeerakkoord open te breken om het kinderpardon te kunnen verruimen. Tot nu hadden de drie coalitiepartijen die pleiten voor ruimere toelating van afgewezen asielkinderen die ’rode knop’ nog niet ingedrukt.

„Voor wisselgeld doe ik het niet. Het moet cash zijn”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff op de vraag tegen welke prijs zijn partij het regeerakkoord bereid is open te breken. „Ik ga niet vertellen wat dat is. We zijn serieus aan het nadenken en aan het uitzoeken wat dat inhoudt. Je moet het wel doordacht doen.” Eerder diende VVD-Kamerlid Azmani een voorstel in om eerder in asielprocedures schrijnende omstandigheden te te erkennen, zodat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris kan worden afgeschaft. Het CDA suggereerde eerder iets soortgelijks, zij het dat de partij het kabinet vroeg de mogelijkheden van een vroeg pardon te onderzoeken. Wel hield het nadrukkelijk de discretionaire bevoegdheid voor de staatssecretaris in stand.

De coalitie zoekt inmiddels bijna anderhalve week een uitweg uit de impasse rond het kinderpardon. Die ontstond toen het CDA van standpunt veranderde en plots pleitte voor een ruimere toelating van afgewezen asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn.