Virgil van Dijk mist EK voetbal

De 29-jarige verdediger heeft in een interview op de website van Liverpool aangegeven dat hij niet op tijd is hersteld van de zware knieblessure die hem al maanden aan de kant houdt.

’Het doet pijn’

„Ik heb besloten om niet deel te nemen. Het doet pijn om het EK te missen en dat ik mijn land daar niet kan vertegenwoordigen. Maar ik moet dat accepteren. Het is moeilijk, maar ik heb er vrede mee. Ik moet me gaan richten op het nieuwe seizoen met Liverpool”, laat Van Dijk weten.

De afgelopen maanden liet Liverpool-manager Jürgen Klopp al meermaals weten te verwachten dat Van Dijk de Europese titelstrijd zou missen. Ook Frank de Boer rekende eigenlijk al niet meer op Van Dijk, zo liet hij afgelopen zondag bij ESPN doorschemeren.

De reden

Van Dijk raakte op 17 oktober 2020 ernstig geblesseerd tijdens het Premier League-treffen van Liverpool met Everton. Bij een drieste charge van keeper Jordan Pickford liep hij een zware kruisbandblessure op.

De afwezigheid is een hard gelag voor Van Dijk, die nu moet wachten op het WK 2022. Daar zou hij, als Nederland zich plaatst, pas op zijn 31e zijn debuut kunnen maken op een eindtoernooi. In 2014 achtte bondscoach Louis van Gaal de verdediger nog niet rijp voor de WK-selectie. In 2016 en 2018 ontbrak Oranje op zowel het EK als het WK.

Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk Ⓒ ANP/HH

Van Dijk vormde in de meeste interlands een duo met Matthijs de Ligt in de defensie van Oranje. Stefan de Vrij zat daardoor vaak op de bank. Hij werd onlangs kampioen met Internazionale in de Serie A. Bondscoach De Boer heeft met Nathan Aké van Manchester City nog een verdediger die bij een topclub speelt. Daley Blind speelde tot aan de winterstop bij Ajax vaak als centrale linkerverdediger. Hij herstelt van een enkelblessure. De Boer heeft goede hoop dat de Amsterdammer wel op tijd fit is voor het EK.

De Boer maakt vrijdag zijn voorlopige selectie voor het EK bekend. Op 28 mei wil hij zijn definitieve keurkorps van 26 spelers toelichten.