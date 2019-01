’Sneller optreden tegen krakers niet mogelijk’

„Alles overziend stel ik vast dat het kraakverbod, binnen de grenzen van het recht, adequaat gehandhaafd wordt”, aldus Grapperhaus.

Het is coalitiepartijen VVD en CDA een doorn in het oog dat krakers acht weken in een kraakpand kunnen vertoeven, voordat er actie wordt ondernomen. Dat zorgt er namelijk voor dat kraakclubs van pand naar pand trekken, zoals vorig jaar in Amsterdam gebeurde. Volgens Grapperhaus is dat het gevolg van een zorgvuldig proces. Krakers moeten de kans krijgen om bezwaar aan te tekenen tegen een uitzetting en om een kort geding aan te spannen tegen dat besluit.

Er zijn uitzonderingen mogelijk, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. „Als sprake is van bijzondere omstandigheden kan besloten worden tot een spoedontruiming.” Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvredebreuk of andere strafbare feiten.