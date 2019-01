Schreeuwend tekort aan ambachtslieden

Jaap Wagenaar knapte vroeger wel eens meubels op die hij kocht in kringloopwinkels. Toen hij zijn baan verloor, besloot hij het vak van meubelstoffeerder te gaan leren. Ⓒ Matty van Wijnbergen

ZOETERMEER - Rietdekkers, kledingreparateurs of schoenherstellers. Het ambacht is van alle tijden. Toch is er een schreeuwend tekort aan nieuwe vakmensen. „Het is onmogelijk dat zulke beroepen wegvallen. Dat ontwricht onze samenleving”, zegt voorzitter Elrie Bakker-Derks van AmbachtNederland.