Visum voor Europa wordt simpeler en duurder

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben hier een politiek akkoord over gesloten. Aanvragen worden vereenvoudigd en mogen zes maanden voor de reis worden ingediend in plaats van de huidige drie maanden. De belofte is dat ze sneller worden afgehandeld. Ook komen er meer soorten visa, om toerisme en handel te stimuleren. Visa voor kinderen onder de 6 jaar, studenten en onderzoekers blijven gratis. Voor bekende artiesten en topsporters is een speciale behandeling weggelegd.

Op verzoek van de regeringsleiders wordt een directe link met migratie gelegd. Voor inwoners uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen die onvoldoende meewerken met het terugnemen van migranten, kunnen de visumvoorwaarden worden aangescherpt. De Europese Commissie gaat dat jaarlijks bijhouden. De behandeltijd van een aanvraag kan worden verlengd en de verblijfsduur ingekort.

De nieuwe regels treden zes maanden na de officiële goedkeuring in werking.