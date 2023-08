Taxi's zien af van blokkade Zandvoort na toezegging gemeente

De taxichauffeurs uit het nabij gelegen Haarlem klaagden dat zij dit weekend zelfs niet in omliggende dorpen klanten mochten oppikken of afzetten. De gemeente Zandvoort had ervoor gekozen om alleen voertuigen uit het eigen dorp een doorlaatbewijs te geven, wat nodig is om dit weekend in de buurt van Zandvoort te komen. Na "constructief overleg" mogen Haarlemse taxi's met een vergunning voor de busbaan nu ook in Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout komen.

"Hier zijn we heel blij mee", zegt Salim Belgnaoui van Kennemer Taxi, die als woordvoerder optrad namens de ontevreden taxichauffeurs. "We zijn nog niet content, maar dit is wel te billijken." Volgens Belgnaoui heeft de gemeente ook belangrijke toezeggingen gedaan voor volgend jaar.

De gemeente Zandvoort is dit jaar met een speciaal doorlaatbewijs voor taxi's gekomen, omdat er vorig jaar veel werd gefraudeerd met de ontheffingen. Een woordvoerder zegt dat er ook dit jaar via internet veel doorlaatbewijzen worden aangeboden. "Maar dat heeft geen zin, want ze staan op kenteken. En als dat niet met elkaar klopt, worden de auto's weggesleept."