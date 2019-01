Justitie onderneemt actie tegen Guaidó

Oppositieleider Juan Guaidó Márquez riep zichzelf tijdens massale protesten uit tot staatshoofd. Ⓒ AFP

CARACAS - In Venezuela is justitie dinsdag in actie gekomen tegen interim-president Juan Guaidó. Procureur-generaal Tarek William Saab heeft het hooggerechtshof gevraagd een vooronderzoek in te stellen naar de oppositieleider en zijn banktegoeden te bevriezen.