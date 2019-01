In de lik om fraude met postzegels

Jurgen L. (45) en Dimitri W. (44) kochten aanvankelijk via verzamelaars oude postzegels op uit het guldentijdperk. Die bleken nog gebruikt te kunnen worden en er bleek grote vraag naar goedkope zegels. Zo groot dat het tweetal besloot valse postzegels te gaan verkopen. Waar ze die vandaan haalden is nooit duidelijk geworden.

De rechter in Maastricht vond de feiten zo ernstig dat L. vierenhalf jaar de cel in moet. Zijn kompaan W. moet 32 maanden de cel in. Ook de vader van Jurgen L. kreeg wegens fraude en witwassen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 27 maanden. De rechtbank verweet hem een ‘graaiersmentaliteit’. De moeder van L. en een andere verdachte kregen een taakstraf.