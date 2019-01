Serie-aanrander teistert Twente: al 33 slachtoffers

Dat blijkt tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht. Een van de slachtoffers, die aan het hardlopen was, vertelt haar verhaal. „Van achteren kwam een fietser langs, die greep me ineens bij mijn borsten. Ik had zoiets van: wat overkomt me nou?”, vertelt ze.

„Ik dacht eerst: dit gebeurt niet. Toen die ontkenning weg was, werd ik heel boos”, aldus het slachtoffer. „Deze man heeft hulp nodig. Hij moet van de straat af, om de buurt weer veilig te maken.”

Er zijn enkele plekken waar de man meerdere keren lijkt te hebben toegeslagen. Ⓒ Opsporing Verzocht

De man is volgens de politie sinds het voorjaar van 2018 actief. Hij vergrijpt zich steeds aan hardlopende, wandelende of fietsende vrouwen.

„De werkwijze is steeds hetzelfde. Zijn slachtoffers lijken willekeurige vrouwen en meisjes, die hij op de fiets benadert van achteren. Zodra hij ze passeert, grijp hij ze bij billen of borsten”, vertelt een politiewoordvoerder.

Belangrijke videobeelden

Het gaat om een blanke man, met blond of donkerblond haar, die tussen de 20 en 35 jaar oud is. Inmiddels is hij op beeld gezet: de man fietste op op enig moment met opvallende rode broek, draagt meestal een capuchon of pet, en heeft bovendien vaak een donkerkleurige tas op de rug.

Dit beeld heeft een van de slachtoffers van de dader kunnen maken. Ⓒ Opsporing Verzocht

De politie vraagt mensen die mogelijk meer weten, om contact op te nemen via het gratis telefoonnummer van de afdeling Oost-Nederland (0800-6070) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).