Romp in koffer: deze rok droeg het slachtoffer

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de zwarte rok die de vrouw droeg van het merk &Other Stories, maat 38 (EU), 8(US) is. De zwarte top is van een doorschijnende stof en is van het merk Expresso, maat S.

Op het lichaam zijn verder geen specifieke kenmerken zoals littekens of tatoeages gevonden.

Na de lugubere vondst is in de omgeving van de vindplaats onder meer met boten gezocht naar meer menselijke resten.

Ook wordt onderzoek gedaan in het register van vermiste personen, maar tot dusver zonder resultaat. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de vrouw of wanneer zij om het leven is gekomen. Ook onderzoek in de Nederlandse DNA-databanken heeft nog geen match opgeleverd.

De recherche spreekt daarom heel graag met mensen die iemand uit hun omgeving missen die aan de beschreven kenmerken voldoet.

