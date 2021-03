Syriërs rouwen om gewelddadige dood bekende actrice Raifa: ’Mijn hart doet zeer’

Ⓒ ANP/HH

Zwolle - De gewelddadige dood van kunstenares Raifa al-Riz zorgt voor grote onrust in de Syrische gemeenschap in Nederland. De 53-jarige Raifa, in haar eigen land Syrië actrice en televisiepersoonlijkheid, kwam maandag in haar Zwolse appartement gruwelijk om het leven. Uitgerekend op de dag die door veel Syriërs werd aangemerkt als ’Dag van de Woede’.