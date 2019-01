Brits parlement wil alternatief voor backstop

Het amendement van de conservatieve parlementariër Graham Brady had de steun van de Britse regering. Premier Theresa May wil met een stevig mandaat van het parlement op zak in Brussel gaan praten over aanpassingen aan de brexitdeal, berichten Britse media. De backstop ligt erg gevoelig in de Britse politiek.

De backstop is de garantieregeling die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland sowieso open blijft na de brexit. Dat betekent feitelijk dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden.